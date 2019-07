Polícia Civil prende quatro suspeitos de participar de roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

Entre os detidos está homem que disse ter sido mantido refém pela quadrilha.

Policiais civis prenderam neste fim de semana quatro suspeitos de participação no roubo de 718,9 kg de ouro no terminal de cargas do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.





Foram detidos o encarregado de despacho do aeroporto, Peterson Pattrício, de 33 anos, que disse à polícia ter sido mantido refém pela quadrilha; e um conhecido dele, chamado Peterson Brasil. A investigação aponta que foi Brasil quem convidou Pattrício a participar do assalto.





Outros dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, também foram presos. Segundo investigadores, eles seriam os donos de um estacionamento usado pelos ladrões para estacionar caminhonetes usadas no roubo.





À polícia, Pattrício disse, inicialmente, que os criminosos o sequestraram no dia anterior ao assalto e que mantiveram também sua família refém. Segundo o suspeito, foi assim que a quadrilha teve acesso a informações privilegiadas sobre a rotina no terminal de cargas.





(G1)