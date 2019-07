Quatro pessoas são presas suspeitas de triplo homicídio a golpes de facão em São Benedito

Pelo menos dois dos suspeitos bebiam com as vítimas na noite de sábado.

Crime provavelmente foi cometido a golpes de facão.





Quatro pessoas foram presas na tarde deste domingo, 28, suspeitas de cometerem o triplo homicídio registrado pela manhã na localidade de Sítio Caranguejo, Zona Rural de São Benedito (a 324 quilômetros da Capital).





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não tinha o nome dos suspeitos até o fechamento desta matéria. Mais informações seriam repassadas após a lavratura do inquérito policial.





Fonte da Polícia Militar, porém, repassou que uma testemunha informou aos policiais o nome de dois suspeitos, que bebiam com as vítimas na noite de sábado, 27. Williames de Sousa Martins, de 34 anos, e um adolescente de 16 anos foram capturados pela Polícia. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional e Tianguá, que investiga o caso.





O crime





Pedro Henrique de Oliveira Batista, de 18 anos, Raimundo Nonato de Oliveira Batista, de 28 anos, e Antônio Francisco de Oliveira Silva, de 20 anos, foram encontrados mortos na manhã deste domingo em uma residência de Sítio Caranguejo. Os dois primeiros são irmãos. As vítimas tinham marcas compatíveis com golpes de facão. Todas as vítimas eram moradores da localidade.





Fonte: O Povo Online