POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL PRENDE DUAS MULHERES ACUSADAS DE ROUBO

Policiais militares da Uniseg Sobral realizaram a prisão de 2 mulheres suspeitas de roubarem uma mulher na manhã desta terça-feira (16).





Logo após a CIOPs passar as informações, os policiais deram início as diligências, conseguindo localizar e prender as 2 acusadas, que foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.





Os pertences da vítima foram recuperados e restituídos.





Com informações da Uniseg Sobral