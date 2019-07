POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM MEIO QUILO DE COCAÍNA EM SOBRAL

No início da noite de ontem (15/07), a Equipe RAIO 06 em patrulhamento nas proximidades da Estação do VLT do bairro Alto da Brasília, visualizou dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta Honda Falcon.





A dupla ao perceber aproximação da patrulha policial, empreendeu fuga, porém foram alcançados logo após o bairro Vila Recanto 02, com mais de meio quilo de Cocaína, R$ 6.321,00 em espécie, relógios, celulares, cordões e dentre vários outros objetos de origem duvidosa.





Carlos César Silva Silva Braga, 38 anos e Francisco Donne Vieira Fernandes, 27 anos, foram presos e conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190