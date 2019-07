Preso pela Polícia Civil acusado de matar capoeirista por ordem de traficantes

A Polícia Civil do Ceará anunciou, ontem (4), ter realizado a prisão, em Fortaleza, do principal suspeito da morte do mestre de capoeira Jefferson Viana da Silva, internacionalmente conhecido como “Mestre Envergado”. O crime aconteceu no ano passado, na zona Leste da Capital. Dois adultos e dois adolescentes são apontados como envolvidos no crime.





Brendo de Almeida Ferreira, 19 anos, conhecido pelo apelido de “Nego Índio”, foi capturado por policiais civis após ter sua prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça. De acordo com as investigações, o capoeirista foi morto em dezembro do ano passada no bairro Serviluz, sendo atingido a tiros.





Conhecido por ter levado para a Europa a capoeira brasileira, “Mestre Envergado” teria enveredado pelo caminho das drogas. Tornou-se um usuário de crack e cocaína e estaria em situação de abando., Vivia nas ruas dos bairros Cais do Porto e Serviluz, na zona Leste da Capital. Por conta de “dívida” de drogas, teria sido assassinado.





Ao depor na Polícia, porém, o acusado alegou que a morte decorreu porque traficantes da área se sentiam “incomodados” com a presença do capoeirista na área onde eram vendidas as drogas. Além de “Nego Índio”, também teria se envolvido no crime o traficante Anderson Barbosa Felipe, 34 anos, integrante da facção criminosa “Família do Norte” (FDN), além de dois adolescentes.





Reconhecido





“Mestre Envergado era considerado um dos maiores capoeiristas brasileiros do Brasil, tendo fundado a Rede de Desenvolvimento Econômico da Capoeira Cearense. Levou a prática esportiva para a Europa, tendo passagens pela França e Holanda. Onde era respeitado.





Na manhã do dia 15 de dezembro do ano passado, o capoeirista foi morto, a tiros, na Rua Brisa do Mar, no bairro Serviluz.





(Jornalista Fernando Ribeiro)