TRAGÉDIA: Dançarina de banda de forró do Ceará morre ao ser baleada pela Polícia na Bahia

Uma dançarina da banda de forró cearense “Sala de Reboco” morreu após ser baleada no começo da madrugada desta sexta-feira (5), por policiais militares no Município de Irecê, no Interior da Bahia (a 483Km de Salvador). Outros integrantes do grupo musical também foram atingidos pelos tiros.





Segundo a Polícia Civil da Bahia, uma Guarnição da Rondesp (Rondas Especiais) avistou um veículo Toyota SW4, cor preta, e solicitou a parada do veículo , mas o condutor não obedeceu. A fim de interceptar o carro, os policiais pediram apoio a uma equipe da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) do 7º Batalhão da Polícia Militar.





Ainda conforme a nota, o motorista não atendeu a ordem de parada e fugiu, momento que os militares efetuaram disparos contra o veículo.





Foram atingidos Joelma Rios (vocalista), Gabriela Moura (dançarina), Suelen Sodré Mendonça Pinheiro (dançarina) e Elieselson Possidônio (sanfoneiro), que foram socorridos ao Hospital Regional de Irecê. Gabriela não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de cirurgia da unidade.





Suelem foi atendida e liberada. Não há informação sobre o estado de saúde dos outros integrantes da banda Sala de Reboco.





De acordo com a Polícia Civil, condutor do veículo, Cláudio Pereira Batista, não foi atingido e foi apresentado à Delegacia Regional de Polícia Civil por conduzir veículo sob efeito de álcool.





A Polícia Civil da Bahia apura o caso.





(Fernando Ribeiro)