Primeiro Escrivão da Polícia Civil assume cadeira na Assembleia Legislativa

O escrivão da Polícia Civil, Toni Brito (Pros), tomou posse na manhã desta quinta-feira (04) como deputado estadual, no lugar do deputado Soldado Noélio (PROS), que tira licença por quatro meses para tratar de assuntos pessoais.





Membro do grupo liderado no Ceará por Capitão Wagner (PROS), o parlamentar disse que vai defender as demandas básicas da categoria dos policiais civis e militares, bombeiros, além dos demais agentes da Segurança Pública.

Toni Brito é escrivão da Polícia Civil, especialista em Segurança Pública pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele obteve 12.458 votos nas últimas eleições, tendo representatividade principalmente nas categorias ligadas à Segurança, sendo o primeiro policial civil a assumir mandato na Assembleia.





Sua base eleitoral se concentra, principalmente nos bairros Conjunto Ceará e Genibaú, em Fortaleza, mas também em Granja, Município em que reside. A licença por 120 dias de Soldado Noélio faz parte de um acordo entre o titular e o suplente de deputado.





"A Segurança Pública é uma área sensível da sociedade, e eu espero poder contribuir, com minhas atribuições, para defender a valorização e reconhecimento que essa categoria tanto merece”, disse o parlamentar.





Brito destacou o compromisso do governador Camilo Santana com a Polícia Civil, ressaltando, porém que é preciso dar motivação para que os agentes atuem de forma eficiente.





“Confiamos plenamente na palavra do governador e sabemos que ele cumprirá com seu compromisso. Mas quero lembrar que segurança pública não se faz com viatura cara e delegacia de vidro, e sim com profissionais motivados e com vontade de servir”, frisou.





