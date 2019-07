Promotor ficou apaixonado por Suzane, afirma repórter da Globo que cobriu o caso

Jornalista Valmir Salaro contou detalhes sobre a vida da jovem na prisão.

O repórter investigativo Valmir Salaro revelou, durante uma entrevista no programa Conversa com Bial desta quinta-feira (11), que Suzane Von Richthofen seduziu um promotor de Justiça e um médico durante a prisão.





Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato de seus pais, Manfre e Marísia, em outubro de 2002, Suzane Von Richthofen é uma das criminosas mais infames do País. Ela planejou e executou a morte dos pais ao lado do então namorado, Daniel Cravinhos e do irmao dele, Cristian Cravinhos.





Valmir Salaro foi um dos repórteres que cobriu o caso na época. Durante a entrevista com Pedro Bial , ele revelou que Suzane que um promotor chegou a se apaixonar pela criminosa, que também conseguiu encantar um médico do complexo prisional.





"Conheço duas histórias: de um promotor de justiça e um médico. O promotor de justiça se apaixonou pela Suzane, no interior de São Paulo, e chegava a pedir para a diretora da cadeia tirar a Suzane da cela e levar para o gabinete que ele montou no Ministério Público como se fosse boate, com som, luz, lanche para ela", revelou Salaro.





"Um médico, que trabalhava em presídio em São Paulo, foi denunciado por carcereiros, funcionários, dizendo que ele protegia muito a Suzane . Ele levava pastel para ela, levava ela na clínica dentro do presídio", completou.





Suzane Von Richthofen conseguiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015, exatos 13 anos após o crime de assassinato de seus pais. Com o benefício, ela tem direito a passar páscoa, dia dos pais, dia das mães, natal e réveillon em liberdade. A defesa da criminosa entrou com um pedido para que ela cumprisse o resta da pena em liberdade, mas o recursou acabou negado.





(IG)