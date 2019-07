Ronaldinho acumula mais de R$ 17 milhões em dívidas e tem 57 imóveis bloqueados, diz jornal

Duas vezes eleit o o melhor jogador do mundo e campeão da Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho Gaúcho é mais um ex-jogador com problemas na Justiça e dívidas. É o que afirma a Folha de S.Paulo nesta segunda-feira, apontando uma dívida que supera os R$ 17 milhões.





De acordo com a reportagem, o ex-jogador tem 57 imóveis bloqueados, sendo que quatro deles estão penhorados, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo não pagamento de uma multa ambiental de R$ 9,5 milhões.





O não pagamento da multa determinada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul resultou na retenção dos dois passaportes do jogador, que tem cidadania espanhola. Ronaldinho está impedido de deixar o país e entrou com recurso para reaver o documento espanhol, classificando a ação como ‘ilegal’.





Além disso, Ronaldinho, que se aposentou em 2015, tem R$ 7,8 milhões em protestos em três cartórios de Porto Alegre, e mais uma cobrança de R$ 793 mil pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.





O jornal lembra que o bloqueio de imóveis e os passaportes retidos se devem por inquérito instaurado pela Procuradoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em 2009. Ele, o irmão Roberto de Assis Moreira e a Reno Construções e Incorporações foram investigados por danos ao construírem em uma área de preservação permanente.





