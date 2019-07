SOBRAL-CE: JOVEM É EXECUTADO A BALA NO CONJUNTO JATOBÁ 2

Na noite deste domingo, por volta das 18:30h, um jovem identificado por Thiago da Costa França, 26 anos, foi morto na noite deste domingo (07) com vários tiros no conjunto Jatobá II, em Sobral. Segundo informações, dois homens armados de revólver abordaram a vítima é fizeram os disparos . Tiago, morreu no local e os autores fugiram e até o fechamento dessa reportagem ninguém havia sido preso.



A vítima tem passagens na Delegacia de Polícia Civil por crimes de porte ilegal de arma de fogo.

