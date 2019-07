Remédios caseiros para azia

Um excelente remédio caseiro para azia é comer 1 torrada ou 2 biscoitos cream cracker, pois eles absorvem o ácido que está provocando a acidez na laringe e na garganta, diminuindo a sensação de queimação.





Outras opções são chupar um limão puro no momento da azia porque o limão, apesar de ser ácido, diminui a acidez do estômago, ou comer uma fatia de batata crua porque a batata também é capaz de neutralizar a acidez do estômago, combatendo o desconforto em poucos instantes. Confira ainda como usar a reflexologia para aliviar a azia.





No entanto, existem outras receitas que podem ser facilmente preparadas em casa e utilizadas ao longo do dia, especialmente em quem sofre com refluxo e vive tendo crises de azia. Algumas delas são:





1. Bicarbonato de sódio





O bicarbonato de sódio quando está diluído em água tem efeito alcalinizante no tubo digestivo e, consequentemente, diminui a acidez do estômago, reduzindo a inflamação do esôfago e aliviando o desconforto da azia.





Ingredientes





1 colher (de café) de bicarbonato de sódio;

100 ml de água.





Modo de preparo





Misturar os ingredientes e tomar esta mistura em pequenos goles.





2. Chá de gengibre





O chá de gengibre contém antioxidantes e outras substâncias que ajudam a aliviar a inflamação do esôfago, além de diminuírem as contrações do estômago, o que acaba reduzindo a sensação de azia.





Ingredientes





2 cm de raiz de gengibre cortada em fatias;

2 xícaras de água.





Modo de preparo





Coloque o gengibre e a água numa panela e deixe ferver. Depois, desligue o fogo e deixe a panela tampada por, pelo menos 30 minutos. Por fim, remova os pedaços de gengibre e beba um copo do chá 20 minutos antes de cada refeição.





3. Chá de espinheira-santa





O chá de espinheira-santa também pode ser indicado porque possui propriedades digestivas, que além de melhorarem a má digestão, também aliviam a azia.





Ingredientes





1 xícara de água fervente;

1 colher de sopa de espinheira-santa.





Modo de preparo





Ferver a água e adicionar a espinheira-santa, deixando repousar por 5 a 10 minutos. Coar e tomar sem adoçar, 2 a 3 vezes por dia.





4. Chá de funcho





O chá de funcho também contém ótimas propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a inflamação do estômago, aliviando a sensação de queimação na garganta.





Além disso, como auxilia no esvaziamento do estômago, pode ser usado em casos de refluxo para diminuir o surgimento de crises de azia.





Ingredientes





1 xícara de água fervente;

1 colher de sopa de funcho.





Modo de preparo





Adicionar o funcho à água fervente e deixar repousar por 10 minutos, depois coar e beber entre 2 a 3 vezes por dia ou 20 minutos antes de se fazer uma refeição mais pesada.





5. Suco de pera





Quem não gosta de chá pode optar por tomar um suco de pera acabado de fazer porque ele também ajuda a combater a azia e queimação, auxiliando na digestão. Para preparar basta bater no liquidificador 2 peras maduras com um pouquinho de água e, se preciso, adicionar algumas gotinhas de limão para que o suco não escureça.





A pera é semi-ácida, rica em vitaminas A, B e C, assim como sais minerais, como sódio, potássio, cálcio e ferro que ajudam a diluir o ácido estomacal e a aliviar o desconforto e a queimação causados pela azia.





Além disso, outras frutas, que possuem as mesmas propriedades, que podem ser utilizadas para fazer um suco e incluem a banana d'água madura, a maçã (vermelha) e o melão.





(Tua Saúde)