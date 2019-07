Suspeitos de forjar acidente para encobrir homicídio contra homem são presos em Crateús

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma investigação da Delegacia Regional de Crateús, deu cumprimento a três mandados de prisão temporária, referentes a um homicídio qualificado, ocorrido na zona rural de Crateús, no final de 2018. As prisões aconteceram nessa quinta-feira (27), em Crateús, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16). Os homens são suspeitos de forjar um acidente para encobrir um homicídio.





Inicialmente investigado como morte suspeita, a morte de Francisco das Chagas Andrade (45) teria ocorrido após um acidente automobilístico na zona rural de Crateús, na localidade de Ibiapaba. Após o acidente fatal, a Polícia Civil realizou diligências e descobriu que não se tratava de um acidente, mas sim de homicídio. Como apontam as investigações, os investigados tinham a intenção de mascarar as reais motivações do crime. A partir de novas informações, a Polícia Civil aprofundou os trabalhos a fim de averiguar a denúncia.





As investigações chegaram aos nomes de três suspeitos envolvidos na trama. Paulo Diones Rodrigues de Almeida (29), conhecido pela alcunha de “Tampinha”; Francisco Rafael Miranda Araújo (20), conhecido por “Louro da Miranda”; e Antônio José Bezerra da Silva (25), conhecido por “Zé Besouro”. Após ser checado o nome dos envolvidos, a Polícia tomou conhecimento que “Zé Besouro” era enteado da vítima, inclusive morava no mesmo terreno em que ela residia.





Após tomar conhecimento dos fatos, os mandados de prisão temporária foram representados. “Zé Besouro” e “Tampinha”, até então, não possuíam antecedentes criminais, já “Louro da Miranda” responde por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas. Após cumprido os mandados, os suspeitos foram encaminhados para unidade prisional e estão à disposição do poder judiciário. A Polícia Civil segue a investigação com o intuito de descobrir a motivação do crime.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3692-3504 ou (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús. A unidade policial também disponibiliza o telefone (85) 98616-6699, que é o número de WhatsApp para denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)