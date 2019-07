TRE-CE cassa mandato de prefeito e vice de Irauçuba

A denúncia, acatada pelo Tribunal, é de abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016.



O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou, na noite desta segunda-feira (22), os mandatos do prefeito de Irauçuba, Raimundo Nonato Sousa, e do vice, José Pinto de Mesquita.





A denúncia, acatada pelo Tribunal, é de abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016 — o que incluiria a compra de voto por dinheiro, gasolina e emprego.





O desembargador Inácio Cortez divergiu do voto do relator, o juiz David Peixoto, e se posicionou pela cassação dos mandatos. Cortez foi acompanhado pelos juízes Roberto Viana, Eduardo Scorsafava, e José Vidal Neto.





O presidente do TRE-CE, desembargador Haroldo Máximo, também votou contra os gestores. O juiz Tiago Asfor acompanhou o voto do relator. O placar final foi de 5 a 2.





De acordo com o Tribunal, o cumprimento da decisão só ocorrerá após o julgamento de todos os recursos. Enquanto isso, prefeito e vice continuam ocupando os cargos.





Através das redes sociais, o prefeito "Nonatinho" se pronunciou negando as acusações e afirmando que vai recorrer da decisão. "Tenho minha consciência tranquila que fui candidato novamente movido pelo mais sincero interesse de ajudar nossa cidade e promover a dignidade e alegria de nosso povo. E valeu a pena!", escreveu.





O gestor argumentou que a "cidade vive um ritmo acelerado de progresso em todas áreas, nosso povo voltou a sonhar com dias melhores e grandes vitórias temos conquistado cotidianamente" e que acredita que "a justiça não desfaça a vontade de milhares de irauçubenses em larga diferença de maioria em relação ao grupo opositor, diferença de 1700 votos. Com certeza esta decisão será reformada pelo TSE, assim creio".





(Diário do Nordeste)