Wellington Paulista brilha e Fortaleza vence o Avaí em casa na volta do Brasileirão

Tricolor fez o dever de casa e emplacou o 2° triunfo seguido na Série A. Resultado faz o time chegar ao 11° lugar no Campeonato.

Uma vitória com a assinatura de um legítimo centroavante. Assim, o Fortaleza contou com Wellington Paulista em tarde/noite inspirada para derrotar o Avaí por 2 a 0, neste sábado, 13, na Arena Castelão, na volta da Série A, após um mês de pausa em virtude da disputa da Copa América. Com o resultado, o Tricolor emplacou a 2ª vitória no Brasileirão e chegou aos 13 pontos em 10 jogos, ocupando provisoriamente a 10ª colocação. Já o Avaí continua na lanterna e segue como o único clube que ainda não venceu no Campeonato.





Apesar do objetivo alcançado, a atuação diante do time catarinense apresentou também pontos preocupantes para o Tricolor. O time teve muita dificuldade na saída de bola no começo do jogo e acabou sendo envolvido pelo adversário, que explorou os contra-ataques e as jogadas pelo alto. Ao todo, foram sete bolas nas área do Leão nos 45 minutos iniciais de partida. A primeira grande chance da partida também foi do Avaí, aos três minutos, em chute colocado de Pedro Castro, que obrigou Felipe Alves a fazer uma grande defesa.





O jogo se encaminhava para o intervalo sem que o Fortaleza tivesse criado uma chance clara de gol. Mas aí apareceu a estrela do sábado: Wellington Paulista. Aproveitando cruzamento de Juninho pela esquerda, o centroavante cabeceou no canto. O goleiro do Avaí fez a defesa, mas o atacante tricolor ficou com rebote e só teve o trabalho de completar para as redes, aos 43 minutos.





Na etapa final, Ceni teve que fazer uma mudança forçada após o intervalo: Osvaldo sentiu a panturrilha e Kieza entrou no jogo. Atrás do marcador, o Avaí seguiu rondando a área tricolor, mas dessa vez com poucos espaços. De novo, Wellington Paulista apareceu para acalmar o ímpeto do adversário e decretar a vitória do Leão. Aos 21 minutos, ele aproveitou outro cruzamento da esquerda, dessa vez de Romarinho, cabeceou no canto e venceu o goleiro Vladimir, marcando o seu 2º gol na partida. Com 2 a 0 no placar, a partida esfriou em sua reta final. Os dois treinadores mexeram na equipe: Ceni reforçou o setor de marcação, com as entradas de Marlon e Paulo Roberto. Já Valentim reforçou o setor ofensivo. Mas o cenário do jogo não mudou, com o Leão confirmando a vitória.





O Fortaleza volta a campo no dia 20 para enfrentar o Atlético-MG, as 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.





Foto: Júlio César

Fonte: O Povo / BRUNO BALACÓ