"ZÉ DO VALÉRIO" ESTÁ EM SOBRAL???

Internauta afirma ter visto um homem em atitude suspeita e muito parecido com o "Zé do Valério".

Confira o diálogo com o Internauta:





Internauta: Tem um velho que ele ta sempre no bairro que eu moro ele parece com ele.





Internauta: Boa tarde eu moro no bairro da santa casa rua bela vista e esse velho sempre passa na rua que eu moro o horario dele passar e 19horas ele usa chapéu de palha e com roupas igual essas ai





Sobral 24 horas: Ligue 190





Internauta: Ja liguei





Internauta: Ele passa muito rapi do





Internauta: Quando a policia passa ele si abaixa





Internauta: Boa noite hj eu vi o velho de novo liguei pra polícia a atendente disse que ia mandar a viatura mas veio na rua onde eu moro





Internauta: Nunca vem sempre ligo e nao vem ninguém





Internauta: Nao mostre o meu nome mas divulgue isso por favor pq eu to com medo dele aqi no bairro





Sobral 24 horas: Qual rua?





Internauta: Bela vista bairro da santa casa





Sobral 24 horas: Tem como tentar tirar uma foto dele?





Internauta: Quando ele tiver pela aqui vou tentar escondida





Internauta: Ele sempre ta de chapeu de palha grande e blusa preta e calca comprida preta a cor de hj foi preta mas ele sempre ta de calca e blusa e chapeu de palha ele nao olha pra pessoa passa com a cabeca baixa





Internauta: Ele passa pelo o calcadao vem tipo do sumare e vai ater a tamarindo e volta esse é o trajeto dele





Sobral 24 horas: Ok





Internauta: Boa noite





Internauta: Nao consegui tirar a foto de frente





Sobral 24 horas: O que tá de chapéu?





Sobral 24 horas: E a rua?





Internauta: Sabado a noite





Internauta: Na rua bela vista bairro da santa casa





Confira a foto do suposto "Zé do Valério" visualizado pelo internauta: