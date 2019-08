2ª ETAPA DA COPA CEARENSE DE MOTOCROSS ACONTECE EM GUARACIABA DO NORTE/CE

O município de Guaraciaba do Norte vai sediar no próximo final de semana (17 e 18), a 2ª Etapa da Copa Cearense de Motocross.

A disputa vai contar com a participação dos melhores pilotos do Norte/Nordeste do país.





Os competidores vão disputar em 14 categorias, entre elas MX do 1, 2, 3, 4 e 5, Nacional Força Livre, Open Nacional, 200cc, Regional, Intermediária Nacional e Importada, Júnior A e B, categoria feminina, entre outros.





É a primeira vez que a Copa Cearense de Motocross acontecerá em Guaraciaba do Norte. O evento é realizado pela Prefeitura de Guaraciaba do Norte e pela Federação Cearense de Motociclismo.