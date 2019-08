Casal morre ao cair durante beijos e abraços em ponte

Um casal morreu ao cair de uma altura de 15 metros quando se abraçavam e se beijavam na grade lateral de um ponte em Cusco (Peru), após sair de uma boate, na madrugada do último sábado (3/8).





Maybeth Espinoza Flores, de 34 anos, estava sentada no alto da grade da Ponte Belém com as pernas ao redor da cintura de Hector Yulino Vidal López de 36. A mulher perdeu o equilíbrio e acabou levando o namorado com ela.





As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas os ferimentos eram muitos graves. Pouco após chegarem a um hospital próximo, Maybeth e Hector foram declarados mortos, de acordo com a emissora local Canal N.

(Extra Globo)