Comitiva do UNINTA estuda implantação de Polo EAD em Cabo Verde, na África

Após a abertura do primeiro Polo internacional de Educação a Distância do Centro Universitário Inta (UNINTA), em Orlando / Flórida, representantes da instituição realizaram neste mês de agosto uma visita a Cabo Verde, na África. A comitiva estuda, junto a autoridades do país, a implantação do primeiro polo EAD do UNINTA no continente africano.





O Diretor de Gestão Acadêmica e Administrativa, Prof. Dr. Hamilton Vale Leitão relatou que o objetivo da visita foi “fazer um prospecção junto a universidades cabo-verdianas e autoridades locais no sentido de nós trazermos nossos polos de educação a distância para o continente africano. Evidentemente que Cabo Verde não é um país com grande densidade populacional, mas o consideramos estratégico para que nós possamos começar a entrar em outros países da África, dentro da proposta do UNINTA de internacionalização.”





Ocorreram reuniões com o presidente da Câmara da Cidade da Ilha do Sal, com a Embaixada Brasileira e com instituições na Cidade da Praia, capital de Cabo Verde. Além de reunião com representantes do sistema bancário e do departamento de tecnologia da informação do país.





A comissão foi formada pelo Cônsul de Cabo Verde no Ceará, Roberto Marinho; pelo Deputado Federal, Moses Rodrigues; pelo Diretor de Gestão Acadêmica e Administrativa, Prof. Dr. Hamilton Vale Leitão; pelo assessor da Diretoria, Roberto Gomes; pelo advogado, José Ramon Gomes; pelo Diretor de Inovação Educacional, Prof. Dr. João José da Fonseca e pelo líder do Núcleo de Tecnologia da Informação, Anderson Barbosa.