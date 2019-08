POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA MAIS UM CELULAR ROUBADO

Uma equipe de Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral recuperou, na tarde de hoje, um celular MOTOROLA, modelo MOTO G 6 PLAY, que havia sido roubado no centro da cidade de Sobral, no dia 22/01/2019. Após as investigações realizadas pelos Policiais Civis, eles chegaram a uma residência localizada no bairro Santa Casa, onde encontraram o celular na posse de um homem de nome Danilo que afirmou ter comprado o celular na feira do malandro de uma pessoa desconhecida que passou oferecendo o aparelho e que não desconfiou ser produto de roubo. O homem foi conduzido à Delegacia, onde foi instaurado o TCO pelo Delegado Municipal, e, após ser ouvido, foi liberado para responder em liberdade pelo crime de receptação culposa. Agora, aparelho celular será restituído a sua proprietária. A Polícia Civil ressalta a importância das vítimas de roubos e furtos de celulares comparecerem à Delegacia pra registrar o BO e alerta a toda população que não comprem aparelhos celulares sem saber sua procedência verdadeira ou sem ter a nota fiscal acompanhando o aparelho.

