Curso de Direito do UNINTA realiza a primeira Cerimônia do Blazer

Na quarta-feira (7), o curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a sua 1° Cerimônia do Blazer. O momento, que aconteceu no auditório da instituição, reuniu alunos do 9° período que iniciarão os estágios obrigatórios no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).





O evento contou com uma mesa presidida pelo Coordenador do curso, Prof. Dr. Manuel de Castro Carneiro Neto e composta pelo Gestor do NPJ, Prof. Esp. Fabiano Ribeiro Magalhães; pela representante da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Profa. Dra. Emanuela Vasconcelos Leite Costa; pelo Juiz titular da Vara da Infância e Adolescência da Comarca de Sobral, Dr. Saulo Gonçalves Santos e pela Diretora de Carreiras Jurídicas, Humanas, Sociais e Tecnológicas, Profa. Me. Eliza Angélica Rodrigues Ponte.





O Coordenador do curso, Prof. Dr. Manuel de Castro Carneiro Neto, menciona que a Cerimônia do Blazer trata-se de um evento inédito dentro da área jurídica, mas de grande importância para os estudantes, pois serve para esclarecer e apresentar o mundo jurídico aos alunos que vão dar início a prática real da profissão. “Eles vão participar dessa cerimônia para serem esclarecidos sobre as suas necessidades e responsabilidades, sobre comportamento ético, sobre o conhecimento jurídico. E essa cerimônia marca o início dessa nova fase na vida deles, no qual estão deixando a parte teórica e iniciando na parte prática do Direito.”





Na ocasião, a acadêmica Giseuda Alves de Aguiar Barroso, representou os acadêmicos do curso nessa nova fase de suas vidas fazendo o Juramento.





A aluna Ana Carolina de Araújo Bernardo demonstrou entusiasmo ao falar sobre a cerimônia. “A experiência que eu estou tendo nesse momento é a melhor possível, porque é uma grande oportunidade de sermos apresentados ao meio que vamos fazer parte. É um passo muito importante para nossa carreira acadêmica e profissional. O NPJ vai abrir portas para a gente começar a entender de fato e aplicar o que acontece na sala de aula.”