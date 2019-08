Há 20 anos um professor deu início à construção de um sonho

Um pequeno prédio no bairro Dom Expedito foi o ponto de partida para a criação de um instituto que, anos depois, viria a se tornar um centro universitário de referência no país, o UNINTA.

No começo ofertando o curso de Teologia, não tardou para que o sonho crescesse e ganhasse mais corpo, passando a ofertar cursos em diversas áreas, atendendo uma demanda existente na região. Foi assim que o sonho não só virou realidade como, também, passou a transformar as realidades de milhares de estudantes do norte do estado. E a ser ponto de partida para que estes também passassem a sonhar grande. E a realizar.





Visionário, aquele professor, hoje Magnífico Reitor Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, tinha em mente que não era suficiente apenas oferecer opções de ensino, mas que era necessário, principalmente, buscar a qualidade máxima, a excelência. E foi desta forma que a instituição passou a colecionar notas máximas em sucessivas avaliações de seus cursos pelo MEC, sendo uma das mais recentes a maior nota do Brasil dada a um curso de Medicina.





São hoje diversos blocos, dezenas de laboratórios, bibliotecas setoriais, ateliês, estúdios de rádio e de TV, compondo uma infraestrutura de nível internacional para seus mais de 12 mil estudantes do ensino presencial e tecnologias inovadoras a serviço de uma modalidade de EaD autorizada com nota máxima para seus mais de 31 mil acadêmicos espalhados em mais de 130 polos no Brasil e na Flórida (EUA). Sem contar as oportunidades de amplos campos de estágio e parcerias nacionais e internacionais, que promovem o intercâmbio do saber entre os estudantes do UNINTA e o mundo.





Como retorno à sociedade, além do UNINTA na Comunidade e do Laços de Família, a instituição oferece atendimento à população em seu NAPI, na Clínica Psicopedagógica, na Clínica Escola de Fisioterapia, no NADEF – Núcleo de Atendimento em Dermatofuncional, na Farmácia Escola, nos Hospitais Veterinários de Pequeno e Grande porte, no Núcleo de Práticas Jurídicas, além de uma Clínica Odontológica que prepara-se para abrir as portas nos próximos dias e abrigará cinquenta consultórios, permitindo aos estudantes exercerem a prática profissional.





Há 20 anos, aquele professor olhava para um prédio antigo e um registro no cartório e conseguia ver, além do visível, o resultado do investimento na realização de um sonho: o maior centro universitário cearense, uma instituição de referência nacional.





E hoje, mais do que o orgulho da realização, a certeza de que sonhar grande é fundamental para saber onde se quer chegar. E permitir que milhares de pessoas também possam sonhar é a maior recompensa para anos de trabalho e dedicação.





O UNINTA faz 20 anos. E sua história é a soma da história de todos vocês.