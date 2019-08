Docente do UNINTA apresentará trabalho na Espanha

A docente Dra. Michelle Maia, do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), teve o seu trabalho aprovado no XX Encontro da Rede Iberoamericana de Cemitérios Patrimoniais, que ocorrerá entre os dias 11 a 16 de novembro, em Málaga, na Espanha. O evento reunirá pesquisadores de diversos continentes que desenvolveram pesquisas sobre Patrimônio e Cemitério.





A professora Michelle é a única cearense, dentre 14 brasileiros, que teve trabalho aprovado para o encontro. Segundo ela, “o trabalho que foi aceito discute a relação dos vivos com a cidade dos mortos. Eis que no cemitério o patrimônio também está presente, a pompa e riqueza também acompanham a cidade dos mortos, aqui se impõe as relações dos sujeitos com a religiosidade, cultura e poder econômico vividos, ainda nos faz questionar sobre como a memória do morto é alimentada através da Pedra. Após a morte outra vida se inicia a da memória.”





“Poder participar de um evento internacional desta grandeza é sem dúvida compreender que nos inventamos dentro e fora da sala de aula, enquanto professora e pesquisadora. Levo nesta empreitada a dedicação das pesquisas, o desejo de aprendizado para oferecer mais conhecimento aos meus alunos. Não posso deixar de agradecer ao UNINTA, que tanto apoia estas conquistas”, finaliza a docente.