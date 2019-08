DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO BAIRRO DOM JOSÉ, EM SOBRAL

Por volta das 19:30h deste domingo, foi registrado um duplo homicídio a bala no bairro Dom José.





Dois jovens foram executados com vários tiros e morreram no local.



As vítimas foram identificadas pelas alcunhas de "Dora", residia no bairro Dom José e "Diego", residia no Distrito de Jaibaras





Policiais Militares e Civis estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



Os assassinos (quatro homens) estavam em carro de cor vermelho e fugiram logo após o crime, tomando rumo incerto.





Mais detalhes em breve.