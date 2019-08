Policiais militares da Uniseg Sobral em ação conjunta com RAIO, Poder Judiciário e GCMS apreenderam uma arma de fogo e drogas em uma festa no bairro Sumaré. No local, adolescentes consumiam bebidas alcoólicas, sendo o responsável pelo evento preso em flagrante. O material apreendido foi encaminhado à delegacia, para a lavratura dos procedimentos legais.

Veja mais sobre: Policia