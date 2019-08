Sobral Net inaugura nova sede e integra inovação com educação

Foi inaugurada na última quinta-feira (15), na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, no distrito industrial, em Sobral, a nova sede da Sobral Net e do Instituto Cearense de Tecnologia, Empreendedorismo e Liderança (ICETEL).





Com mais de 2 mil m² e áreas separadas por departamentos, a empresa volta a apostar na transferência de conhecimento tecnológico para os sobralenses e continua prestando bons serviços na cidade há mais de 20 anos.

Mário Macedo durante o seu discurso na inauguração da nova sede da Sobral Net e do ICETEL.







Apresentamos a nova sede da SobralNet e sede do ICETEL. Foi uma noite muito especial com muitos amigos e parceiros. O pontapé inicial de um novo momento no empreendedorismo, inovação, integração e produtividade.





''Ousamos inovar, pois acreditamos que essa é forma diferente de tratar o avanço da tecnologia. Aqui iremos integrar a academia com a indústria e o mercado. Esse é o nosso diferencial'', disse o sócio-proprietário da empresa, Mário Macedo.





Políticos como o prefeito de Sobral, Ivo Gomes e o deputado federal, Leônidas Cristino, estiveram presentes no momento e desejaram sucesso durante a nova etapa da Sobral Net.





