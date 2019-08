EM SOBRAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL EXONERA ASSESSORIA DO VEREADOR ROMÁRIO ARAÚJO

Na última sexta-feira dia (09.08), a Câmara Municipal de Sobral, exonerou a assessoria do vereador Romário Araújo. Os profissionais que ocupavam as assessorias de Secretária Executiva (Nairlandia Maria Albuquerque dos Santos), Assessor Legislativo (João Victo Paiva Fernandes) e Coordenador de Gabinete (Hamilton Araújo de Sousa). O ato foi publicado no Diário Oficial na data citada.





Os pretensos candidatos a uma vaga à vereança para o próximo pleito, terão a disposição três grandes lideranças que com suas habilidades de disputar votos cara a cara com o eleitor, conseguiram eleger o vereador afastado.





FONTE: BLOG TIRO E QUEDA (FRANK OLIVEIRA)