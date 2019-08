GRANJA-CE: POLÍCIA MILITAR DESARTICULA BANDO SUSPEITO DE FURTO DE GADO NA ZONA RURAL

Uma operação deflagrada por policiais militares do destacamento de Granja, pertencentes à 3ªCia/3ºBPM, culminou com a prisão de quatro elementos sob a acusação de crimes de furto de gado e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com as informações repassadas ao blog Camocim Polícia 24h, os elementos são oriundos do município de Chaval e há suspeitas que eles já viessem furtando gado há cerca de quatro anos na região da localidade de Estreito dos Félix, zona rural de Granja.

O bando preso era composto por vaqueiros e marchantes





Campana





Era por volta das 16h de sexta-feira, 16, quando os pm's foram avisados que o bando agiria novamente no período da noite. Os militares se deslocaram para a região e armaram campana. Já por volta de 21h, o quarteto foi até a região e furtou dois bois. Momentos depois eles foram surpreendidos pelos pm's no momento em que transportavam os animais em uma picape. Ele foram revistados e com eles foi apreendido um revólver calibre 38 de marca taurus com seis cartuchos intactos.

Dois bois já tinham sido furtados





Presos





Diante dos fatos o grupo recebeu voz de prisão e foram conduzidos para a DPC de Jijoca, são eles:





1 - Nyellison Rocha Galeno, 29 anos.

2 - António Érico de Oliveira Fontouna, 32 anos.

3 - Sebastião Costa dos Santos, 46 anos.

4 - João Eduardo Sotero de Sousa, 37 anos.

Revólver apreendido com o bando





Na delegacia o caso foi repassado ao delegado plantonista que resolveu autua-los por crime de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.





Fonte: Camocim Polícia 24h