A UNINTA EAD - Unidade Camocim, está com as inscrições abertas para graduação e pós-graduação em diversos cursos.





Confira:





GRADUAÇÃO





1 - Tecnólogo em Gastronomia e Recursos Humanos

2 - Bacharelado em Serviços Sociais

3 - Licenciatura em História, Educação Física e Pedagogia





PÓS GRADUAÇÃO





1 - Libras

2 - Gestão Escolar

3 - História do Brasil

4 - Educação Especial Inclusiva





O diploma será expedido pelo INTA. As matrículas são grátis e as aulas serão no prédio da Escola Alba Maria. Para maiores informações falar com Francisco Topete (88) 9 9222-0060 ou Cristiane Aragão (88) 9 9945-4622.