Homem que matou companheira e enteada é denunciado

Em depoimento, o acusado confessou a autoria do crime.

O Ministério Público do Ceará denunciou o cabeleireiro Francisco Marlim Oliveira Lima, acusado de matar a companheira e a filha dela no dia 8 de junho no município de Itapipoca, na Região Norte do Ceará.

O suspeito foi denunciado pelo crime de duplo feminicídio qualificado por motivo torpe, uso de meio cruel, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, com as causas de aumento de pena da prática na presença de ascendente e contra menor de 14 anos.





Francisco foi capturado quatro dias após o ocorrido, na localidade de Santarém, na Serra da Assunção. Em depoimento, ele disse que assassinou Maria Erisvalda Frota, de 31 anos e a filha dela, por ciúmes do pai da menina. (Cnews)