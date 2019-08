Coutinho chega a Munique e deve assinar com o Bayern

Brasileiro chega à Alemanha e pode ter contratação anunciada neste domingo. Segundo jornal, clube alemão pagará 8,5 milhões de euros ao Barça por empréstimo de um ano.

O meia Philippe Coutinho desembarcou na manhã deste domingo em Munique, onde realizará exames médicos e deve assinar contrato com o Bayern. A chegada do jogador à Alemanha foi registrada pela imprensa local, que flagrou o atleta sorridente na cidade. Desta forma, sua contratação deve ser anunciada nas próximas horas, depois de o clube confirmar ter um acordo com o Barça para ter o brasileiro por empréstimo.





De acordo com jornal "Bild", o Bayern de Munique pagará 8,5 milhões de euros pelo empréstimo de um ano, com a opção de compra fixada em 120 milhões de euros. Ainda segundo a publicação, o salário de Coutinho (cerca de 13 milhões de euros) será pago integralmente pelo clube bávaro.





Craque do Bayern, o atacante Robert Lewandowski elogiou a chegada do brasileiro.





- Ele é um jogador de topo. Tal jogador pode ser a diferença na temporada para saber se você ganha alguma coisa ou não.









Contratação mais cara da história do Barcelona





Contratação mais cara de toda a história do Barcelona, Coutinho chegou em janeiro de 2018 por um valor de 145 milhões de euros (cerca de R$ 643 milhões na cotação atual). Entretanto, jamais conseguiu atingir as expectativas criadas, especialmente pelo desempenho que ele havia apresentado no Liverpool, seu clube anterior.





Revelado pelo Vasco no fim da década de 2000, Coutinho foi vendido para a Internazionale de Milão em 2010. Dois anos depois, rumou para o Espanyol. E, em 2013, foi para os Reds.





Na carreira, o brasileiro conquistou a Série B, pelo Vasco, em 2009, a Copa da Itália (na temporada 2010/2011) e a Supercopa da Itália (2010), a Premier League Ásia, pelo Liverpool, dois Campeonatos Espanhóis (2017/2018 e 2018/19), Copa do Rei da Espanha (2017/2018) e Supercopa da Espanha (2018).





Coutinho será o 13º jogador brasileiro na história do Bayern de Munique. Veja a lista completa abaixo:





Rafinha

Douglas Costa

Dante

Luiz Gustavo

Breno

Lúcio

Zé Roberto

Élber

Paulo Sérgio

Jorginho

Mazinho Oliveira

Bernardo Silva





(Globo Esporte)