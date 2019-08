Homem suspeito de aplicar golpes por telefone é preso pela Polícia Civil

Um homem suspeito de aplicar golpes em uma mulher de 58 anos, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após diligências do 13° Distrito Policial (DP). A prisão de Francisco Rômulo Menezes Torres (23) aconteceu no bairro Mondubim – Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9), na quarta-feira (7). Dois veículos foram apreendidos, inclusive um carro que foi utilizado pelo suspeito em outra ação criminosa da mesma natureza. Outros suspeitos são investigados pela prática criminosa.|

Francisco Rômulo Menezes Torres (23)





De acordo com as informações noticiadas à Polícia Civil, os suspeitos entravam em contato com a vítima informando sobre compras de alto valor, em cartões de créditos. Diante da negativa, o estelionatário pedia que pessoa entrasse em contato em outro telefone para efetuar o cancelamento. Quando a vítima ligava para o número fornecido pelo suposto atendente, o suspeito solicitava que fosse digitada a senha do cartão em ligação.





Em seguida, ele pedia que a pessoa quebrasse o cartão, alegando que um funcionário do banco passaria no local para recolhê-los. A vítima percebia que se tratava de um golpe quando, horas após entregar os documentos, passava a receber mensagens de compras efetuadas com os cartões. Com os dados repassados pela vítima, a Polícia Civil identificou o veículo utilizado por Rômulo para ir até a residência da mulher. Com isso, a equipe chegou até a residência do estelionatário, no bairro Mondubim, e efetuou a prisão.





A Polícia Civil investiga também a participação de outras pessoas no esquema criminoso. Inclusive, o 13° DP já investigava outro golpe aplicado no mês passado, em que o grupo utilizou do mesmo “modus operandi”. Rômulo, que não possuía antecedentes criminais, foi levado para a delegacia distrital, onde foi autuado em flagrante por estelionato e associação criminosa.





Orientações





A Polícia Civil orienta as pessoas a ficarem atentas para evitar cair em golpes praticados por telefone. O primeiro passo é desconfiar quando há a solicitação de senha ou de código de segurança por telefone ou por e-mail. Esse tipo de informação é intransferível. A Polícia Civil ressalta ainda que as pessoas não devem entregar seus cartões, ainda que inutilizados, pois a devolução de cartões não é uma conduta praticada pelos bancos. E, por último, caso a pessoa não se sinta segura durante o atendimento por telefone, em razão de algum pedido suspeito por parte do atendente, entre em contato com a central do banco e registre o fato em qualquer delegacia da Polícia Civil.





Denúncia





A Polícia Civil acredita que, após a divulgação da prisão de Francisco Rômulo Menezes Torres, outras pessoas deverão aparecer noticiando o fato à delegacia distrital. Caso você tenha sido vítima desse golpe, entre em contato com 13° Distrito Policial, pelo telefone (85) 3101-2050. O endereço da DP é Avenida Oliveira Paiva, 535, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.





(Polícia Civil/CE)