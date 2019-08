HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

A vítima foi o jovem identificada por Antônio Wescley Carneiro Teodósio, ontem havia completado 17 anos. O caso aconteceu na madrugada de hoje, dia 26, no bairro Veneza. De acordo com informações de populares, no local foram ouvidos aproximadamente 8 tiros. Policiais militares foram acionados para o local, no intuito de identificar e prender os autores. A polícia civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal O Sobralense