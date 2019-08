Colisão entre trator e motocicleta deixa jovem ferido no centro de Itarema

Uma colisão entre um trator modelo retroescavadeira, colidiu com uma motocicleta na tarde da última sexta-feira (23), nos cruzamentos da Rua 5 de fevereiro com Manoel Sales no centro da cidade de Itarema. Não há informações de quem invadiu a preferencial, no entanto a vitima Alex Andrade, 25 anos, relatou a nossa reportagem que estava se dirigindo ao trabalho quando foi colhido pelo trator, O rapaz ficou dentro na pá dianteira do veiculo e foi amparado por populares, colegas de trabalho e por nossa equipe que passava no momento da colisão. Um ambulância do Hospital Municipal Natércia Rios compareceu ao local e removeu a vítima à unidade de saúde.





Sinalização - O motorista do trator ficou o tempo todo dentro da cabine do veiculo e não respondeu as tentativas de entrevista junto a nossa reportagem. Um veiculo da guarda municipal compareceu ao local para sinalizar o trecho e conduzir o fluxo de veículo que passam pelo local, de acordo com declaração de moradores, no mesmo dia já haviam ocorrido outros dois acidentes, não há nenhum tipo de sinalização no cruzamento que tem grande extensão viária, as placas existentes estão má localizadas e não há faixas de pedestres ou sinalização vertical.





Municipalização de Trânsito - O transito da cidade não é municipalizado e a sinalização é precária e apresenta diversos problemas, desde a localização de faixas de pedestres a um sinal com quatro fases. Na mesma avenida Manoel Sales a menos de 500 metros do local do acidente há um poste no meio da avenida, que segundo moradores um ônibus de transporte de passageiros intermunicipal e um caminhão de carga já colidiram com o poste.





Nossa reportagem não conseguiu falar com a secretaria municipal responsável pelo trânsito no município.





(Tribuna dos Vales)