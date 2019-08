É com profundo pesar que noticiamos o falecimento do Sargento Deusdeth.





O Sargento era lotado no destacamento de Jijoca de Jericoacoara. O Policial estava internado no Hospital Regional do Norte de Sobral, diagnosticado com infecção no pâncreas e, infelizmente, não resistiu.



O Blog Sobral 24 horas se solidariza com a família e amigos neste momento tão difícil.