Flamengo vence Ceará por 3 a 0 e é o novo líder do Campeonato Brasileiro

Com a derrota do Santos, os cariocas conseguiram a liderança com gols de Pablo Marí, Gabigol e Arrascaeta na Arena Castelão cheia de flamenguista.

O Campeonato Brasileiro tem novo líder, o Flamengo. Após o empate do Santos com o Fortaleza por 3 a 3, os cariocas chegaram à primeira colocação com a vitória sobre o Ceará por 3 a 0, neste domingo (25), na Arena Castelão.





Os gols foram de Pablo Marí, do artilheiro Gabigol e de Arrascaeta de bicileta, para delírio dos 15 mil flamenguistas que estavam no estádio e dividiram as arquibancadas com os torcedores do Vozão.





O jogo começou equilibrado, com chances para os dois lados. Primeiro o Ceará teve uma oportunidade com Leandro Carvalho, travada por Gerson.





A resposta do Flamengo veio após linda jogada de Gabigol, que tocou para Berrío sozinho na área e o colombiano chutou para fora.





A segunda chance real de gol para os cariocas veio de uma jogada ensaiada e deu certo. Renê cobrou lateral longo, Rodrigo Caio cabeceou no meio da área, Berrío ajeitou e Pablo Marí finalizou de primeira.





Domínio Flamenguista





No lance seguinte ao gol, João Lucas tirou uma bola de Samuel Xavier em cima da linha e evitou o empate cearense.





A partir daí o time carioca dominou o jogo e o artilheiro do Brasileirão deixou o dele. Na área, Berrío cruzou para trás, Gabigol dominou e chutou com força. O goleiro Diogo Silva não teve chance de defender. O camisa 9 está com 12 gols na competição.





Choque de cabeça





Ainda no começo do segundo tempo, o flamenguista Renê e Leandro Carvalho do Ceará tiveram um choque de cabeça e o árbitro pediu que a ambulância entrasse em campo para levar o atleta do Vozão para o hospital.





Leandro saiu do gramado com uma proteção na coluna cervical e um corte na testa. Os médicos do Ceará acompanharam o jogador até o hospital.





Ceará para na defesa





Quando o jogo foi retomado, os cearenses tentaram manter o controle da bola para chegar ao gol rubro-negro, mas o sistema defensivo montado por Jorge Jesus também funcionou bem.





Aos 32 minutos de jogo quase o Flamengo fez mais um. Bruno Henrique tocou para Arrascaeta, que passou para Gabriel. O artilheiro chutou para fora, raspando na trave de Diogo Silva.





A resposta veio no lance segunte. Ricardinho quase faz um gol olímpico e Diego Alvez fez boa defesa.





Bruno Henrique também teve chance de fazer o terceiro do Flamengo, aos 50 minutos. Ele recebeu sozinho na entrada da área, mas chutou em cima do goleiro Diogo Silva.





Golaço Arrascaeta





O terceiro gol do Flamengo foi uma pintura! Rafinha recebeu na direita e no fundo cruzou alto para o uruguaio Arrascaeta fazer um golaço de bicicleta. Os torcedores do Ceará também aplaudiram o atacante rubro-negro.





Próximos confrontos





No meio da semana, o Flamengo enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, na quarta-feira, às 21h30. Pelo Brasileiro, os cariocas recebem o Palmeiras domingo, no Maracanã, às 16h.





O Ceará viaja para Curitiba no sábado para jogar contra o Athletico-PR, às 19h.





Jarbas Oliveira/Estadão Conteúdo - 25.8.2019