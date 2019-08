Deputado Moses Rodrigues prestigia posse de nova Presidência de Republicanos de Sobral

Na manhã deste domingo, 25, o deputado federal Moses Rodrigues participou do I Encontro Regional do Partido Republicanos 10. O evento, realizado na Câmara Municipal de Sobral, foi comandado pelo presidente Estadual da sigla, Ronaldo Martins, e reuniu vereadores, lideranças políticas locais e regionais, além de forte militância.





Foi durante o encontro que a nova executiva municipal foi nomeada. O comando do partido na Princesa do Norte ficará nas mãos do empresário Gladstone Rodrigues e do pastor evangélico Erivan Felix. “Serão muitos desafios a serem enfrentados, principalmente, nesse momento em que a sociedade está mais ativa no debate político. Espero que possam conduzir o partido com crítica e sabedoria”, destacou Moses Rodrigues.





Durante sua fala, o presidente Estadual do Republicanos 10, Ronaldo Martins, falou sobre a chegada do empresário Gladstone Rodrigues a frente da sigla em Sobral, e lembrou que um partido é construído pautado na agenda da sociedade.





Em seu discurso, o novo presidente Gladstone Rodrigues falou sobre desafios e compromisso em construir uma agenda pautada nos interesses da sociedade. “Assumo a presidência local de um partido que nasceu para defender o direito político do cidadão e para defender os direitos humanos e sociais. Fazer parte do Republicanos 10 é uma honra para mim, pois é um partido que acredita que a administração pública deve estar a serviço dos interesses coletivos, e não de uma minoria”, encerrou.