IDOSA É DETIDA PELA PM SUSPEITA DE FURTO DE CELULARES EM GUARACIABA DO NORTE

Uma idosa de 71 anos foi detida pela Policia Militar suspeita de haver furtado pelo menos quatro celulares em Guaraciaba do Norte. O caso aconteceu na noite do sábado (10). De acordo com informações do Sargento Juscelino, os policiais foram acionados para uma ocorrência de furto nas imediações da Igreja Matriz e ao chegar no local já encontraram a idosa detida por populares.

Maria Cícera tem três passagens na policia por furto registradas na Delegacia Regional de Itapipoca





A suspeita foi identificada como MARIA CÍCERA FEITOSA DOS SANTOS, residente no município de Varjota, a qual foi conduzida a Delegacia de Tianguá e apresentada ao Delegado plantonista Dr. Antônio Rômulo Bezerra de Sousa. Ao Ibiapaba 24 horas, o Sargento Juscelino informou que após consulta ao sistema de informações policiais foi encontrado vários registros de passagens por furto e que numa averiguação mais aprofundada foi descoberto que ela tinha vários cadastros com identidades diferentes, inclusive teria um Mandado de Prisão em aberto expedido pela Comarca de Itapipoca. Maria Cícera Feitosa dos Santos foi autuada por crimes de furto e falsidade ideológica.





(Ibiapaba 24 horas)