Assembleia Legislativa quer convocar Mauro Filho para explicar: Cadê o reajuste salarial dos servidores?

O deputado estadual Renato Roseno (PSol) vai solicitar a realização, na Assembleia Legislativa, de uma audiência pública pra tratar, ainda neste mês, da questão salarial dos servidores públicos do Estado.





O Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec) fez a solicitação a Roseno, que quer marcar o encontro, com a presença do secretário estadual do Planejamento e Gestão, Mauro Filho, para 30 de agosto.





“Também iremos aos deputados solicitar que eles cobrem do governador Camilo Santana essa responsabilidade para com os servidores, que estão sem reposição salarial desde 1º de janeiro”, informa P. Queiroz, do fórum unificado da categoria.





