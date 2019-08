NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral informa que no momento em que a direção da escola recebeu a denúncia, no dia 30 de julho, comunicou, via ofício, ao Conselho Tutelar, órgão competente para o acompanhamento de denúncias contra crianças e adolescentes, segundo o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os protocolos aplicáveis ao caso.





A Secretaria da Educação ressalta, também, que comunicou o suposto ilícito à Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral (CE) para que a autoridade policial responsável adotasse as devidas providências, conforme prevê o parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 2.074/2018.





O secretário da Educação de Sobral, por conseguinte, determinou a imediata instauração de Processo Administrativo Disciplinar e o afastamento do servidor público alvo da denúncia de suas funções, (conforme prevê o artigo 160 da Lei nº 038/1992, que dispõe sobre o Regimento Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município).