NOTA DE ESCLARECIMENTO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), por meio da Gerência de Relacionamento, informa que no dia 4 de julho de 2019 realizou a religação do fornecimento de água (Inscrição 37071-4), com a troca do hidrômetro - que se encontrava parado desde de janeiro de 2018 -, no endereço reclamado.





Com o novo hidrômetro, foi registrado um consumo de 128 m³ de água no período de 24 dias, o que configura indício de vazamento interno, cujo reparo é de responsabilidade do proprietário do imóvel. O SAAE orienta que o usuário resolva o problema no sistema hidráulico e procure a Gerência de Relacionamento, para que o valor da conta seja refaturado.





O SAAE esclarece que vazamentos na rede distribuidora externa (sob o asfalto e calçadas) e no cavalete, quando ocorrem antes do hidrômetro (sem que a água passe pelo aparelho), são de responsabilidade da autarquia. Quando eles ocorrem no cavalete, depois do hidrômetro (quando a água consumida foi registrada pelo aparelho), bem como nas instalações hidráulicas do imóvel a responsabilidade do conserto é do usuário





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 – (88) 3677-9130.