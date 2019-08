Nova diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará toma posse neste sábado no auditório da Câmara Municipal

A nova diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Ceará (Sinpol-CE) toma posse nos cargos neste sábado (31), a partir das 17 horas, no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza. O escrivão de Polícia Civil Tony Brito será o novo presidente da entidade para o triênio 2019-2021. A vice-presidência terá à frente Julierme Sena, inspetor de Polícia há mais de 10 anos e vereador de Fortaleza.





Lutar pela valorização profissional e salarial dos policiais civis, com policiais melhor capacitados e motivados a desempenhar um serviço com qualidade para a sociedade. Este é o principal objetivo da nova gestão.





"Estar à frente da diretoria do sindicato dos policiais civis é uma honra para mim e os demais diretores. É o melhor dos nossos desafios. A Polícia Civil hoje é uma instituição muito importante para o combate à criminalidade. Costumamos dizer que é a polícia do futuro. Iremos fazer um trabalho que busca a valorização salarial, melhores condições de trabalho e vamos lutar para resgatar o desejo de ser policial civil e, assim, prestar um serviço cada vez melhor para a sociedade", disse. Atualmente Tony Brito esta como deputado estadual, na suplência do deputado Noelio.





Os demais diretores são Narcelio Nascimento na secretaria geral; Erivando Mendonça na diretoria financeira; Marcos Cavalcante na diretoria de comunicação; Ricardo Bezerra na diretoria administrativa; Fernando Santana na diretoria de esportes e, na diretoria sindical, Aristófanes Chaves. O Conselho Fiscal terá à frente Neirilene de Oliveira; Colombo Cirqueira e Cosme Barreto, com a suplência de Felipe Martiniano, Arnaldo Mota e Clauber Lemos.





SAIBA MAIS:





Posse nova Diretoria do Sinpol-CE para o triênio 2019-2021





Data: 31 de agosto de 2019





Horário: 17h





Local: auditório da Câmara de Vereadores de Fortaleza (Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 – Bairro Patriolino Ribeiro)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)