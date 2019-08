O MELHOR PREFEITO DO BRASIL RECEBEU O TROFÉU "NOTABLE BRAZILIAN AWARDS" EM NY

Sérgio Meneguelli se destaca pela maneira como administra a sua cidade, participando ativamente de várias obras e ações.

Carisma e humildade que conquistam. Sérgio Meneguelli, atual prefeito de Colatina, que fica na região noroeste do Espírito Santo conquistou a admiração de milhares de pessoas pelo mundo por ser linha dura no combate à corrupção, não desperdiçar dinheiro público e administrar com amor doando até seu tempo livre em prol de ações benéficas ao dia a dia, do município e principalmente, do cidadão.

Prefeito limpando a via pública





Toda essa visibilidade proporcionou ao Prefeito o Troféu “Notable Brazilian Award”, um prêmio anual que está em sua nona edição e é conferido a pessoas que mantêm uma agenda de compromissos sociais, morais e políticos em favor da nação brasileira.

Uma pausa para a refeição





Também são homenageados empresários, jornalistas, artistas, profissionais liberais e todos os brasileiros que de uma forma ou de outra contribuíram para promover a imagem positiva do Brasil nos Estados Unidos.





O evento é idealizado pela BCHF (Brazilian Community Heritage Foundation) em parceria com o jornal Brazilian Times.

Prefeito ajudando a pintar um prédio público





Sérgio Meneguelli afirma que “não é prefeito, e sim está prefeito”. Ele diz que é o servidor número um do município e precisa dar exemplo”.





Nas redes sociais, ele é seguido por quase um milhão de pessoas. Muito humilde e de família grande e carente, Sérgio começou a trabalhar ainda criança para ajudar os pais. Teve o sonho de ser prefeito, o que foi realizado em 2016.





Antes foi vereador por quatro mandatos e presidente da Câmara Municipal. Com recursos próprios, ou seja, sem gastar dinheiro da prefeitura, Sérgio esteve em NY no dia 8 de junho para receber sua homenagem.





Sérgio Meneguelli é destaque nas redes sociais do Brasil e na maioria das comunidades internacionais, tem aproximadamente um milhão de seguidores.





Fonte: braziliantimes