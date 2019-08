O SAAE DE SOBRAL ESTÁ BOTANDO PRA "QUEBRAR"!

O Blog Sobral 24 horas recebeu mais uma denúncia de cobrança estratosférica na cobrança da conta de água do Saae de Sobral!





Um cidadão morador do bairro Padre Palhano afirma que pagava em média R$ 30,00/mês na conta de água, mas que recebeu a conta de água com vencimento em agosto do corrente no ano no valor R$ 1.616,85.





O internauta pede ajuda ao Ministério Público para tentar solucionar o problema, pois não consumiu o valor cobrado pelo Saae.