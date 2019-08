Polícia Civil prende suspeito de atirar e matar sanfoneiro durante assalto a bar no Jangurussu

Homem, que não teve a identidade revelada, foi capturado no bairro Canindezinho.





O suspeito de atirar e matar o sanfoneiro Lucas Souza, de 22 anos, durante um assalto a um bar no Jangurussu, foi preso pela polícia nesta quarta-feira (7). O homem, que não teve a identidade revelada, foi capturado no bairro Canindezinho. Uma jovem de 18 anos que participou do crime foi presa na última terça-feira (6).

Suspeito chegou a sede do DHPP por volta das 23h10 desta quarta-feira (7), escoltado por duas viaturas. / Foto: Rafaela Duarte





Duas viaturas fizeram a escolta do suspeito, que chegou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro de Fátima, por volta das 23h10.





Segundo os policiais que participaram da prisão, o criminoso foi encontrado com ferimentos pelo corpo, que teriam sido causados no dia do assalto que vitimou o músico.





Lucas foi atingido por um tiro no abdômen ao tentar defender o amigo, que era proprietário do bar e havia reagido ao assalto, ferindo um dos criminosos com golpe de facão.





Pelo menos quatro suspeitos participaram do assalto. A polícia continua as investigações em busca de localizar os outros envolvidos no crime.





(Diário do Nordeste)