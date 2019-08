Publicadas listas de candidatos que solicitaram isenção da inscrição para Concurso de Servidor do TJCE

Publicadas no Diário da Justiça dessa terça-feira (06/08) as listas com os nomes dos candidatos que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos e deferidos para o Concurso de Servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). As medidas constam nos Editais 3/2019 e 2/2019. Para conferir, basta cli car aqui





O valor da taxa de inscrição do concurso é de R$ 58,00 e deve ser pago até o próximo dia 21 de agosto. As inscrições devem ser feitas em www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjce2019. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 15 de setembro.





O objetivo do certame é preencher oito vagas imediatas, além de 320 vagas destinadas à formação de cadastro de reserva nas carreiras de Técnico Judiciário – Área Judiciária e Técnico-Administrativo, para compor o quadro de pessoal do Poder Judiciário estadual, conforme previsto em edital.