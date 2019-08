Operação da polícia civil desarticula esquema de agiotagem

A Organização Criminosa era composta por Colombianos atuando em todo país.

Uma operação da polícia civil de Limoeiro do Norte desarticulou uma quadrilha internacional suspeita de esquema de agiotagem no Vale do Jaguaribe.





Os Inspetores da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte investigaram um grupo de colombianos que segundo as denúncias, emprestavam dinheiro para pequenos comerciantes locais cobrando, em seguida, juros diário exorbitantes.





O grupo usava da violência e ameaças contra aqueles que não efetuavam o pagamento em dia, coagido e intimidado as pessoas que os procuraram para obter tais empréstimos.





A abordagem ocorreu no estabelecimento comercial Lidu Lanches, este local servia de ponto de apoio para a organização criminosa. Na abordagem foi apreendida a quantia de mais de R$ 11.000,00 reais, além de vasto material de publicidade e de anotações para empréstimos.





Dos presos:

1 - Juan Carlos Piedrahita Piedrahita,

2 - José Wilson Gallego Rodrigues,

3 - Hernan Dario Osório Rodas,

4 - Leslee Michelle Hurtado Garzon e

5 - Liduina de Almeida Silva.





Da apreensão:

- Moeda nacional: 11.182,00 (real),

- Moeda estrangeira: 17.000 (pesos colombianos),

- Veículos: 4 motocicletas,

- Celulares: 08 aparelhos e

- Vasto material de propaganda e de anotações para empréstimos.





(Cnews)