Petrobras reduz preço do gás de botijão em 8,16% a partir de segunda-feira

Valor do produto de 13 quilos vendido às distribuidoras passará de R$ 26,20 para R$ 24,06.

A Petrobras anunciou que a partir de segunda-feira, dia 05, o preço do botijão de gás residencial (GLP) vai cair 8,16%, para R$ 24,06. Desde maio, o preço da unidade de 13 quilos era vendido a R$ 26,20. É o menor valor desde pelo menos novembro do ano passado.





De acordo com as informações recebidas da Petrobras, o Sindigás, que reúne as companhias do setor, disse que a queda do GLP residencial oscilará entre 6,5% e 12%, dependendo do local. Por outro lado, a estatal aumentou na última quinta-feira o preço da gasolina e o do diesel em cerca de 4%.





Na semana passada, a estatal anunciou também a queda de 9,8% no preço do GLP para uso industrial e residencial. Para o Sindigás, o recuo pode chegar a 17%, dependendo do polo de suprimento.