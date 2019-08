POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA EM AÇÃO!

Na noite de ontem (23), por volta das 22:00h, PMs da cidade de Forquilha realizaram a apreensão de cocaína. A apreensão se deu na rua Raimundo Nonato de Loiola, no bairro Alto Alegre, durante uma abordagem de rotina. Um menor foi abordado e com ele a polícia encontrou uma sacola com substância análoga a cocaína, pesando 74 gramas, uma balança de precisão, 02 lâminas, 20 saquinhos plásticos para embalar a droga e 13 reais. O menor foi apreendido e conduzido para Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi lavrado o procedimento policial cabível.





Os Policiais que efetuaram a apreensão foram: Sargento Lourenço, Sargento Laécio e Soldado Albuquerque.





(Sobral 24 horas)