POLÊMICA: Radialistas discutem ao vivo durante programa nos bastidores da política na Tupinambá; confira o áudio

A participação do radialista Barroso Filho “Cipó Molhado”, na tarde desta quinta-feira (29), na edição do Programa nos Bastidores da Política da Tupinambá FM,) por pouco não terminou em briga.





Provocado, pela interrupção do seu comentário sobre a nota divulgada atribuída ao vereador Romário Araújo, onde comentava ser bastante grave as acusações do vereador, ao mencionar nomes de empresários e políticos, já que será necessário de provas.





Em determinado momento, o radialista Carlos Torres, disse: Barroso, você não deveria abordar o assunto uma vez que a nota ainda está sendo questionada a origem da sua autoria. Barroso, quis justificar as provocações, dizendo que não estava afirmando ou descordando de nada, mais foi interrompido com um Corta, Corta, Corta! Ninguém fala mais de Romário aqui. O climão foi ao ar, com alguns cortes.





O Programa tem a dinâmica de deixar os participantes fazerem comentários livres sobre o dia-a-dia da política, além da participação dos ouvintes que interagem durante o assunto em pauta no comentário.





A notícia logo foi confirmada por um áudio publicado no grupo do whatsapp da imprensa sobral, que viralizou na rede deixando todos surpresos com a hostilidade entre os radialistas. Porém, não se sabe se os ânimos acalmaram e se a parceria continuam.

Com informações do Blog do Célio Brito