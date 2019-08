SALÁRIOS DE ATÉ R$ 19 MIL: Confira lista de concursos abertos neste mês de agosto

Câmara Municipal de Fortaleza, Instituto Rio Branco, Prefeitura de Banabuiú e Tribunal de Justiça do Ceará têm concursos públicos abertos.

Concursos públicos em andamento trazem diversas oportunidades, para todos os níveis de escolaridade. Alguns certames têm inscrição terminando nos próximos dias.





Câmara Municipal de Fortaleza





Muito aguardado por concurseiros, o certame da Câmara Municipal de Fortaleza tem inscrições abertas até o próximo dia 30 de agosto. O concurso, que tem como organizadora a FCC, vai preencher 31 vagas, em cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.182,48. A taxa de inscrição vai de R$ 58 a R$ 78.





Quem possui Ensino Médio pode concorrer ao cargo de agente administrativo (13 vagas). Para o Ensino Superior, os postos de trabalho estão distribuídos em: consultor técnico jurídico (2), engenheiro civil (2), contador (1), consultor técnico legislativo (6), consultor técnico administrativo (2), médico clínico geral (2), bibliotecário (1), redator (1) e revisor (1).





A prova do concurso da Câmara Municipal de Fortaleza está marcada para o dia 6 de outubro de 2019; o gabarito será divulgado no dia seguinte e o resultado, no dia 18 de dezembro. Mais informações e inscrições, no site: www.concursosfcc.com.br





Instituto Rio Branco





O Instituto Rio Branco (IRB) tem concurso aberto para 20 vagas de diplomata (sendo uma reservada a pessoas com deficiência e quatro para negros), exclusivamente para nível superior, em qualquer área. O salário é de R$ 19.199,06. A taxa de inscrição da prova, a ser aplicada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), custa R$ 208.





Conforme o edital, aos aprovados no concurso caberão, nos termos do art. 3º da lei nº 11.440/2006, atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.





O conteúdo programático da prova para diplomata do Instituto Rio Branco tem disciplinas como Língua Portuguesa (primeira e segunda fases), Língua Inglesa (primeira e segunda fases), História do Brasil (primeira e segunda fases), História mundial (primeira fase), Política internacional (primeira e segunda fases), Geografia (primeira e segunda fases), Economia (primeira e segunda fases), Direito e direito internacional público (primeira e segunda fases), Língua espanhola (segunda fase) e Língua francesa (segunda fase).





A prova será aplicada no dia 8 de setembro deste ano. As inscrições vão até o dia 12 de agosto, apenas pela internet, no endereço: www.iades.com.br/inscricao





Prefeitura de Banabuiú





A Prefeitura Banabuiú (no Sertão Central) tem concurso aberto para o preenchimento de 129 vagas, nas áreas de atuação Administrativa, de Saúde e Operacional, para todos os níveis de escolaridade. A taxa de inscrição vai de R$ 60 a R$ 150, e a faixa salarial é de R$ 998 até R$ 13.150.





O certame tem inscrições até o próximo dia 12 de agosto, tendo como organizadora a Consulpam. A prova será aplicada nos dias 20 e 27 de outubro de 2019. Os candidatos alfabetizados e/ou com Ensino Fundamental podem disputar as funções de auxiliar de mecânica automotiva (1 vaga), calceteiro (2), auxiliar de serviços gerais (28), cozinheiro (3), merendeira escolar (3), mestre de obra (1), motorista (17), pedreiro (2) e vigia (12). Para os concorrentes em nível médio as carreiras são as de agente administrativo (2), agente de combate às endemias (10), auxiliar de farmácia (1), instrutor de esporte (2) e recepcionista (2).





Para curso técnico, os cargos são os de secretário escolar (4), técnico agrícola (3), auxiliar de saúde bucal (3), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (4), técnico em meio ambiente (1) e técnico em radiologia (1). Por fim, os candidatos em nível superior podem concorrer aos postos de advogado (2), assistente social (1), cirurgião-dentista (4), enfermeiro (6), fisioterapeuta (1), médico para atenção básica (4), nutricionista (2), pedagogo (2), psicólogo (3) e terapeuta ocupacional (1).





Inscrições pelo endereço: www.consulpam.com.br





Tribunal de Justiça do Ceará





São 328 vagas disponíveis no concurso público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), cujas inscrições vão até o próximo dia 20 de agosto. No total, são 8 vagas imediatas e mais 320 para formação de cadastro reserva. As vagas para Técnico Judiciário deverão ser preenchidas por profissionais com Ensino Médio, com vencimentos de R$ 3.903,43 – além de benefícios, que elevam os vencimentos para R$ 6.180,45.





As vagas na área judiciária (7 chances + 280 CR), são voltadas para o interior do Ceará. Já as da área administrativa (1 + 40 CR), se destinam a Fortaleza.





As provas objetivas do concurso TJ-CE estão previstas para serem aplicadas no próximo dia 15 de setembro. Para participar, a taxa de inscrição é de R$ 58. A organizadora é a Fundação Getúlio Vargas, que recebe as inscrições no endereço: https://fgvprojetos.fgv.br/concursos





Com informações do Diário do Nordeste